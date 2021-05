Il suffit de jeter un œil sur les établissements qui disposent d’une terrasse pour confirmer que la population attendait cette reprise avec impatience.

Des initiatives fleurissent également pour amener davantage de vie dans certains quartiers. Toujours privés de leur gagne-pain, les patrons de la boîte de nuit « Le Cactus » à Auderghem ont décidé de se réinventer comme on dit.

Avec l’accord des autorités communales, ils ont mis sur pied « Les Apéros du boulevard » sur l’esplanade du centre culturel d’Auderghem. Une toile tendue permet de siroter un mojito ou un soft sans les aléas de la météo. Si celle-ci est plus favorable, des sièges et des fauteuils s’invitent dans la pelouse. Un foodtruck (La roulotte des gourmets) est également présent pour les petites et les grandes faims.

Les apéros du boulevard (du souverain) sont ouverts jusqu’à la fin de l’été tous les jeudis en afterwork de 17h à 22 heures et les dimanches de 11 à 18 heures.

Adresse: Boulevard du Souverain, 183 à Auderghem

Tables assises de maximum quatre personnes.