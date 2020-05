Des blouses, visières et masques sont en cours de production dans trois fablabs bruxellois. Reportage au sein de celui de Recy K, le long du Canal.





En pleine crise sanitaire, bon nombre d'artisans bruxellois se retroussent les manches pour pallier la pénurie de matériel au profit du personnel médical. Dès le début du confinement, le gouvernement bruxellois a ainsi confié à citydev.brussels la mission de création d’un réseau de 3 fablabs publics, dans lesquels sont confectionnés des masques, surblouses, visière, etc.

© DR



Du côté d’Anderlecht, cela s’active dans les bâtiments de Recy K, le long du Canal, où la production de matériel s’enchaîne à un rythme quasi industriel.

"A la base, notre espace de coworking pour artisans est ouvert à tout le monde, qu’on soit professionnel ou amateur", explique Gilles Pinault, gérant de la microfactory. "Mais avec la crise, l’activité habituelle de fabrication des artisans a énormément diminué. Celle des amateurs est totalement stoppée, et on a donc adapté nos activités afin de répondre aux pénuries identifiées par le secteur."

Ainsi, il a été demandé aux artisans qui exercent une activité de type récréative de ne plus venir. "Les activités qui demeurent au sein de notre espace sont mises exclusivement à profit pour la confection de matériel médical. Nous avons une veille constante pour comprendre les besoins et voir comment y répondre", poursuit Gilles Pinault. "Concrètement, nous découpons beaucoup de parties de blouses de protection dans cet atelier, comme par exemples des manches, et la blouse sera assemblée par des travailleurs textiles dans un des deux autres fablab, situés à Laeken et Evere."

C’est ainsi qu’un travail de collaboration a vu le jour entre les différents fablab. C’est Citydev qui chapeaute le tout et qui permet d’avoir une vue globale sur les différentes activités des Fablabs. Ce travail se poursuivra durant toute la période de déconfinement.

Le principe des fablabs (pour "fabrication laboratory") implique un atelier où toute une série de machines sont partagées, des plus modernes (imprimante 3D, découpeuse ou fraiseuse numérique,...) aux plus classiques (machines de menuiserie, machine à coudre, poste de soudure,...). Cet atelier est ouvert tant aux entrepreneurs, designers, artistes, qu’aux bricoleurs et étudiants, quel que soit le niveau de connaissance, permettant l’accès aux outils et aux savoirs pour concrétiser des projets à l’aide de machines pilotées par ordinateur.