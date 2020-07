800 SDF sont hébergés dans des hôtels réquisitionnés par les communes jusque fin septembre. Les associations veulent une solution durable à partir du 1er octobre.

La crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 a imposé au secteur du sans-abrisme une série de mesures strictes dans l’objectif de contenir la propagation du virus.

C'est ainsi que quelque 800 personnes sans-abri sont hébergées dans des hôtels bruxellois réquistionnés par les communes jusqu'à fin septembre. Mais dans une lettre ouverte destinée au ministre en charge de la Santé Alain Maron (Ecolo) et à la secrétaire d'Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS), 18 associations de terrain demandent des garanties d'hébergement pour ce public précarisé après la date fatidique.

"Nous saluons les mesures prises, telles que la réquisition d’hôtels et le dépistage en collectivité, afin de limiter l’impact du coronavirus parmi la population sans-abri. Les organisations signataires du présent courrier désirent à présent faire des propositions concrètes pour la gestion de l’après-crise", expliquent les 18 associations. "Nous saluons la décision de prolonger les réquisitions des hôtels permettant de mettre à l’abri, jusque fin septembre, plus de 800 personnes en cette période de Covid-19. Toutefois, cela pose la question de l’après et de l’avenir de ces personnes au 1er octobre."

"Il nous parait en effet inconcevable, et certainement inhumain, de considérer un retour en arrière, en renvoyant cette population à la rue. Nous pensons qu’il est nécessaire de profiter des progrès obtenus tels que la mise à l’abri et la relative stabilisation des personnes sans-abri dans une structure de logement, le travail de suivi socio-médical effectué et le lien de confiance créé dans un cadre sécurisé ainsi que de la mise en évidence de l’utilité du logement comme élément de santé individuelle et publique, pour mettre en avant une politique ambitieuse de relogement. Il faut par ailleurs garder à l’esprit que les personnes hébergées dans ces hôtels ne représentent qu’une fraction des personnes touchées par le sans-abrisme", détaillent les associations.

Par la lettre ouverte, les associations du secteur demandent aux autorités publiques de prolonger les réquisitions des établissements hébergeant des personnes sans-abri et des moyens permettant à ces structures de fonctionner, le temps que des solutions de relogement soient trouvées pour chacune d’entre elle. "Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons l’occasion de mettre en place, pas à pas, une politique structurelle visant à mettre fin au sans-abrisme. Les organisations signataires de cette lettre sont convaincues de la possibilité d’y arriver", concluent les organisations.