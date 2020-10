. L'échevin à la Rénovation Urbaine Arnaud Pinxteren (Ecolo), a partagé l'info sur le groupe Laeken.Brussels+ de Facebook. La Ville de Bruxelles lance un appel à projets concernant l'occupation transitoire du bâtiment situé au numéro 160 du boulevard Emile Bockstael à Laeken, dans le nord de Bruxelles. Ce bâtiment situé dans un îlot à l’arrière d’un immeuble de logements du CPAS en cours de construction a été racheté par la commune en 2014., peut-on lire sur la notice de l'appel à projets téléchargeable sur le site de la Ville.

Concrètement, avant d'être complètement rénové et afin de ne pas laisser un tel bâtiment vide, la Ville propose aux associations d'occuper et d'animer le lieu à destination des gens du quartier. L'occupation est prévue pour une durée de trois ans et sera effective dès printemps 2021. Les candidats doivent remettre leur projet avant le lundi 26 octobre 14 heures à l'adresse électronique : urb.planif.developpement@brucity.be

Pour avoir le droit de déposer un dossier, les candidats doivent assister à la visite officielle du bâtiment ce jeudi 15 octobre.

Pour plus d'informations : rendez-vous sur le site de la Ville : http://www.bruxelles.be/appel-projets-occupation-transitoire-du-site-bockstael-160?fbclid=IwAR2ehSSLQZ88LTXMBPCmJwg9CxZm0Jv8MVEvQLVtGim_i4DdeI3AEQIUlyE