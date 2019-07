Ce vendredi 26 juillet, Walibi fêtera ses 45 ans. Modeste en 1975, le parc s’est développé au fil des années pour devenir ce qu’il est aujourd’hui avec quelques attractions phares comme le Vampire qui fêtera d’ailleurs ses 20 ans ce vendredi.

Et pour ces deux anniversaires, le parc d’attractions a décidé de fixer ses tarifs d’entrée en fonction de l’âge des visiteurs. Si vous avez 30 ans, vous payerez donc 30 euros. Il y aura donc des affaires à faire, surtout en venant avec des enfants ! Le prix est évidemment plafonné à 41 euros, soit le prix d’un ticket adulte quand on l’achète au guichet.

Mais il existe des manières de faire de meilleures affaires pour certains. En effet, pour les personnes âgées de plus de 37 ans, il existe une formule pour ne pas payer le prix plein, de 41 euros donc. En réservant son ticket à l’avance sur internet, le tarif est de 36,5 euros en semaine.

Une différence de quelques euros qui peut tout de même être intéressante et qui n’est pas la seule. "Il faut toujours regarder sur notre site internet avant de nous rendre visite, convient Marie-France Adnet, porte-parole de Walibi. Il y a souvent des promotions tout au long de l’année, mais aussi des formules pass pour ceux qui viennent plusieurs fois par an. Au final, il y a moyen d’éviter de payer le prix plein assez souvent et c’est toujours bon de le rappeler."

Et pour ceux qui ont moins de 37 ans, il y aura une nouvelle occasion d’en profiter ce vendredi, donc.