Me Aurélie-Anne De Vos a d'abord essayé d'ouvrir des brèches dans le mur de culpabilité dressé la veille par l'avocat général Yves Moreau. Il y a eu des contaminations de la scène de crime visibles sur les photos du laboratoire de la police fédérale et le peu de sang dans l'appartement serait à porter à la décharge de l'accusée, notamment l'absence de sang dans la salle de bains. Natalia Kaznatcheeva n'aurait pas eu la force nécessaire pour asséner six ou sept coups de couteaux dans le torse d'un homme bien plus imposant qu'elle et pour lui trancher le nez. Le sang de la victime n'a pas été détecté sur les couteaux trouvés dans l'appartement. Le cheveu noir dans la main de la victime n'a pas été analysé. Elle a ajouté qu'il y a eu deux appels entre l'accusée et son fils le soir du meurtre, dont un d'environ trois minutes vers 19h30, mais qu'il n'y a pas eu de recherche effectuée pour localiser le GSM du fils.

"Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un seul moment on s'est vraiment demandé si c'était quelqu'un d'autre?", a-t-elle demandé au jury. "Non, parce qu'on a pensé d'emblée que c'était madame." Ses bribes d'aveux le soir du meurtre sont, selon elle, à considérer au regard des conditions de son interpellation. Elle ne portait alors qu'un soutien-gorge et un peignoir et des policiers lui ont mis un slip sur la tête pour ne plus qu'elle crache.

L'accusée dit qu'elle est non coupable, et que si elle a commis ce crime, elle ne s'en souvient pas. Me Karim Sedad a plaidé que "Mme Kaznatcheeva a été à plusieurs reprises dans son existence sujette à des troubles mentaux. (...) Son hospitalisation psychiatrique et ses tentatives de suicide dénotent des moments où elle perd pied". Le témoignage du cuisiniste qui l'a vue passer du rire aux larmes le temps de son intervention illustre aussi pour lui son instabilité. Ses épisodes d'agressivité seraient des manifestations aiguës de son trouble psychiatrique. En lien avec son état mental, Me Sedad s'est dit "convaincu qu'elle a des pertes de mémoire".

Il a relevé comme signes de son délire psychotique son discours incohérent quand elle n'a eu de cesse de parler de sa teinture de cheveux alors que son compagnon venait de mourir et la furie dont elle a fait preuve au moment de son interpellation. Il a identifié comme explication possible à son trouble mental son cancer de la thyroïde, son ablation en 2017 et la régulation de son traitement hormonal par la suite. Il a avancé que les dérèglements de la thyroïde ont des échos au niveau de la santé et qu'ils peuvent notamment générer des troubles de la mémoire, des psychoses et de l'agressivité. "Son trouble mental est dû à un problème de chimie interne", a-t-il conclu.

Les avocates des parties civiles, Me Julie Crowet pour le fils de l'accusée et Me Sophie Cuykens pour les deux fils de la victime, ont demandé que la question de l'internement soit considérée si l'irresponsabilité pour cause de trouble mental est retenue. Me Cuykens a relevé qu'il fallait évaluer le danger qu'elle représentait encore pour la société. Elle s'est ensuite questionnée sur l'ampleur du trouble mental qui affecte l'accusée, limité selon l'expertise psychiatre réalisé à un problème d'ordre névrotique: "J'ai le sentiment qu'on essaie de grossir le trait."

Les deux avocates et l'avocat général ont ensuite répondu à des points soulevés par la défense, en remarquant que le cheveu dans la main de la victime pouvait être à l'accusée, en soulignant qu'il n'y avait pas de sang dans l'ascenseur ni dans l'escalier de l'immeuble, en affirmant qu'une femme avait la force de trancher au couteau le cartilage d'un nez.