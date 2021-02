La commune envisage une ouverture progressive et plus large de l’ensemble des services en lien avec la Jeunesse, la Culture et les Sports, moyennant le respect d’un protocole strict. Ce point fera l’objet d’une réunion prévue ce mercredi au cours de laquelle seront abordés les ouvertures de la bibliothèque communale francophone et néerlandophone, du Musée Charlier et des Maisons de jeunes.

Le Bourgmestre Emir Kir affirme : "Il faut pouvoir entendre notre population qui est privée de ces services depuis de longs mois. Je pense en particulier aux jeunes qui sont dans une situation difficile, notamment sur le plan psychologique. Aujourd’hui, ces ouvertures sont envisageables moyennant le respect d’un protocole strict et nous ne voulons pas priver la population de ces trop rares moments de plaisir.”

Précisons également que certaines mesures précédemment adoptées restent d'application, comme le maintien du télétravail et le roulement par équipes, la limitation des interventions des services communaux en charge des voiries et des logements publics aux seules urgences, etc.