Le collectif L’Abyme veut réaliser un événement test. Mais les participants y voient une tentative de récupération politique.

On a eu une semaine un peu plus compliquée que d’habitude ", confie Dave Monfort. Depuis l’annonce, il y a quelques jours, de confier la gestion de la Boum Test à l’ASBL United People, le porte-parole du collectif L’Abyme a reçu de nombreux messages. Ceux-ci émanent de sympathisants boumeurs se disant déçus, inquiets et parfois même en colère de cette décision : " Ils disent qu’on est d’extrême droite ".