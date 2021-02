Les bourgmestres des communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, et Koekelberg demandent au ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) de prévoir un centre de vaccination de plus à Bruxelles et de l'implanter au nord-ouest de la capitale. Ils lui proposent d'étudier la possibilité de le faire sur le site de la Basilique de Koekelberg.

Ce centre n'est pour le moment pas d'actualité mais "nous restons ouverts à la discussion pour améliorer le dispositif", indique-t-on du côté du cabinet du ministre bruxellois de la santé Alain Maron. Le ministre et son équipe du ministre rappellent que "pour des raisons logistiques, de ressources humaines et d’efficacité, il n’est pas recommandé d’ouvrir un surplus de centres de vaccination. Nous avons essayé d’orienter les centres de vaccination en fonction de la densité de la population en lien avec le monitoring de quartier et de répartir ce quotas sur l’ensemble du territoire".

De ce fait, "le nord-ouest de la Région sera assuré par le centres de vaccination du Heysel qui assurera 3600 vaccins par jour et celui de Molenbeek qui assurera 900 vaccins par jour". Ces deux centres devraient donc suffire pour la population des quatre communes.

Le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe pointait dans nos colonnes il y a une dizaine de jours que pour les personnes âgées, soit16 à 20% de sa population, se déplacer dans un centre de vaccination n'était pas évident. Le cabinet du ministre Maron dit comprendre qu'une attention particulière doit être portée à la population moins mobile. "Nous étudions d'autres scénarios pour rendre accessible cette vaccination à toute la population bruxelloise tels que des équipes mobiles ou des microsites locaux". Le cabinet Maron souhaite également se laisse le temps de mesurer la fréquentation des différents centres ces prochaines semaines.

"Nous soutiendrons tous les bourgmestres qui souhaiteront mettre sur pied des initiatives locales pour faciliter l'accès des vaccins à tous et toutes".