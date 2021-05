Ouvrant plus tard d’autres caves à manger à Boitsfort ou au centre de Bruxelles, mais toujours avec cette constance : offrir des vins (souvent naturels) produits par des artisans en Languedoc, Roussillon, Jura et Loire. Chaque lieu a son atmosphère et ses habitués qui profitent d’une cuisine flirtant avec la bistronomie. Des plats abordables, sans chichis et créatifs, qui misent sur la découverte et les saveurs franches (planches et tapas).

Durant les périodes de fermeture de l’horeca, Fred de Thibault a lancé les Box Winery, des coffrets de bouteilles qu’il sélectionne avec le soin et le bon goût qu’on lui connaît. Et bonne nouvelle, le concept ne s’arrête pas avec la réouverture des bars à vins. Chaque coffret contient 3 vins différents que l’amateur ne choisit pas et qu’il découvre donc quand il le reçoit chez lui (ou l’enlève sur place). Le prix est aussi une surprise : 50 euros seulement pour 3 bouteilles qui en valent même un peu plus.

Pour ma part, j’ai redécouvert avec grand plaisir "L’Arbouse" 2018 du Mas Bruguière (Pic St-Loup - 17,90 €) manifestement en grande forme, "Les Fagnes" (16,70 €) - un blanc du Clos des Boutes dans le Gard et "Roc du Pière" 2017 (21 €) de l’excellent domaine de Courbissac en Minervois. Bref, que du plaisir que l’on peut renouveler à l’infini. D’autres formules existent avec 6, 12 ou 18 bouteilles.

À essayer sur www.winery.be/catalogue