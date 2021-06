En Région de Bruxelles-Capitale, la vaccination s'ouvre à partir du vendredi 11 juin à 18 h à tous les Bruxellois.es de 31 ans et plus. Autre nouveauté, les personnes de 18 ans et plus peuvent s'inscrire dès ce vendredi 11 juin à 23 h sur la liste d'attente.

Dès ce vendredi 11 juin à 18 heures, les personnes de 31 ans et plus (nées en ou avant 1990) peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Les personnes de 18 ans et plus (nées en ou avant 2003) peuvent s'inscrire dès 23 heures sur la liste d'attente.

Par ailleurs, à partir du lundi 14 juin prochain, les personnes résidant en Région bruxelloise de 65 ans et plus peuvent se rendre directement dans un des dix centres de vaccination bruxellois pour se faire vacciner. La prise de rendez-vous préalable n'est pour elles plus obligatoire. Ceci afin de lever les éventuels obstacles dans la procédure d'inscription.

Il est d'autant plus important de se faire vacciner à la veille de l'été. L'été étant synonyme de plus de loisirs et de contacts sociaux, il faut donc rester prudent, se faire vacciner et respecter les gestes barrières parce que le virus et les variants continuent à circuler. Les personnes qui partent en vacances pourront obtenir un Certificat numérique Covid si elles sont complètement vaccinées.

726 000 personnes ont reçu au moins une seule dose à Bruxelles

Au 10 juin, plus de 726 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin sur le territoire régional bruxellois, dont un peu plus de 465.000 pour les premières doses et un peu plus de 261.000 pour les deuxièmes doses.