La start-up bruxelloise Skysun va installer plus de 1,2 hectare de panneaux solaires sur la halle des abattoirs d’Anderlecht. Ce projet sera la plus grande installation photovoltaïque en milieu urbain d’Europe. Elle produira 1 653 MWh/an, une production équivalente à la consommation électrique de 700 ménages.

Skysun va rénover les toitures de la halle et y placer 5 800 modules photovoltaïques. Afin de rendre aux halles toute leur splendeur, une solution architecturale, intégrée au bâti et offrant l’esthétique d’une toiture en zinc "joint debout" a été développée en partenariat avec le bureau d’architecture Sunsoak.

"Cette collaboration est un win-win. Skysun finance l'ensemble de l'opération et met à disposition l'énergie produite par la halle. Il en ressort une rénovation de toiture quasi gratuite et d'importante économies pour l'Abattoir tandis que Skysun réalise un investissement durable et rentable", se réjouit Elke Tiebout, CEO de Abattoir NV.

Skysun propose aux particuliers d'investir dans ce grand projet bruxellois au travers d'une plateforme d'investissement citoyen. : Le prêt proxi permet aux particuliers-prêteurs de bénéficier d'un avantage fiscal sous la forme d'un crédit d'impôt annuel. Les porteurs du projet espèrent ainsi récolter 300 000 euros sur les 1 650 000 euros totaux.