Dans son enquête annuelle réalisée entre le 20 août et le 3 septembre par l’institut Ipsos auprès de 12 802 Européens, la banque ING a constaté que les Bruxellois sont de moins en moins "satisfaits" de leur logement. "Alors que le taux de satisfaction a légèrement augmenté en Flandre et s’est un peu replié en Wallonie" par rapport à 2017, "il s’est fortement contracté en Région de Bruxelles-Capitale", relève la banque ING. En 2017, 73 % des Bruxellois sondés étaient "satisfaits" de leur logement. En 2020, ils ne sont plus que 62 %. Cette tendance négative n’est pas ressentie dans les autres grandes métropoles européennes. En région parisienne, le taux de satisfaction a grimpé de 15 points en trois ans alors qu’il a quasi doublé pour les Berlinois et a légèrement diminué à Madrid et Barcelone, en Espagne.

Selon ING, ce phénomène n’est pas lié à la forte urbanisation de Bruxelles. "Le fait que la Région bruxelloise soit une région fortement urbanisée, où les gens vivent surtout en appartement, pourrait expliquer cette détérioration", suppute la banque. "En période de confinement, l’espace - extérieur ou intérieur - devient en effet plus important." Selon ING, cette hypothèse tiendrait la route si le taux de satisfaction diminuait dans toutes les métropoles. "Si l’on regarde de plus près les différences entre 2017 et 2020, il apparaît clairement que les espaces extérieurs sont devenus beaucoup plus importants aux yeux des Bruxellois. En 2017, 6 % des Bruxellois avaient déclaré que, s’ils pouvaient changer une seule chose, ils placeraient leur priorité sur l’espace extérieur." Cette année, ils sont 19 % à penser ceci.