Nous étions en ville à midi pile. Personne n'a suivi les recommandations de confinement annoncées la veille au soir...

Il est 11h54 aux étangs d'Ixelles. Les Bruxellois semblent ne pas prendre conscience que le confinement général demandé par la Première ministre Sophie Wilmès (MR) démarre dans quatre minutes. Quelques badauds papotent côte-à-côte sur les bancs publics en bois, de nombreux joggeurs poursuivent leurs foulées sans se préoccuper d'autre chose que de leur temps de course. Au loin, un papa fait du vélo avec ses deux enfants tandis qu'un couple se promène main dans la main.

"On est conscient des mesures de précaution. Mais il fait tellement beau. Je préfère manger dehors qu'au bureau", témoigne Johan, salade de quinoa à emporter en main, eau gazeuse en équilibre sur le banc public. Lui respecte les mesures de distanciation. Seul sur son banc, il ne réussit néanmoins pas à convaincre un sénior de ne pas venir s'asseoir sur le même banc, à bonne distance tout de même. Midi sonne (enfin théoriquement), sans que personne ne s'en aperçoive, ne renonce à son activité, ne rentre prestement chez lui. La file à la boucherie du coin s'allonge même de minute en minute, idem pour la boulangerie de la place Flagey tandis que sur les longs bancs de la place, nombreux discutent en toute quiétude, trop heureux de capter quelques rayons de soleil sur cette espace public sans ombre. De nombreux autres parcs publics affichent une belle activité, sous l'oeil vigilant mais bienveillant de la police.

L'attitude des Ixelloises et Ixellois de ce quartier d'ordinaire très vivant correspond en tous points à celle de nombreux autres Bruxellois. Il est 12h15. La place Royale est certes quasi déserte. On y voit tout de même passer cyclistes, seuls ou en groupe, familles en promenade et même l'un ou l'autre touriste, reconnaissable par son nez perpétuellement en l'air. Un quadragénaire équipé de gants de football jaune fluorescent porte de grands sacs de courses. "Je suis tranquille pour cinq-six jours. C'est bien. Avec cette épidémie, je n'ai pas envie de sortir tous les jours", explique Alain, mis au chômage temporaire lundi par sa hiérarchie. "Mes gants me servent surtout quand je sors, que je dois toucher des objets dans les magasins et les transports en commun. Après, c'est compliqué de taper mon code... Mais je m'arrange."

Il est 12h30. Gare centrale, c'est le calme absolu. Quelques voyageurs semblent perdus dans l'immensité du bâtiment dessiné par Victor Horta. Le haut-parleur crache les consignes de sécurité sans que personne ne les entende tandis que la seule guichetière attend désespérément qu'on la sollicite. Deux ouvriers s'activent quelques mètres plus loin. "Il n'y a personne mais on nettoie quand même les panneaux publicitaires", explique l'un d'eux sans grande conviction. Seuls les SDF semblent maintenir un peu de vie dans ce lieu gigantesque. "On ne sait pas trop quoi faire", témoigne Eddy, SDF depuis une petite dizaine d'années. "Il n'y a personne donc on ne reçoit quasiment rien. Pire, comme on n'a pas de logis, on doit rester en rue. Ce qui est désormais interdit si je ne me trompe pas."

Du côté de la place Sainte-Catherine et du marché aux Poissons, on flane, on lit, on joue de la guitare... Il est 13h passé. Une file se crée devant le Färm de la rue de Flandre tandis qu'un peu plus haut, le gérant d'une brasserie bien connue de la rue en profite pour repeindre ses tables... Le confinement ? "Je le respecte bien évidemment. Mais comme je n'ai rien à faire, je bricole dans mon restaurant", commente Michel, qui assure pouvoir tenir quinze jours max sans aide des pouvoirs publics. "Après, je mets la clé sous la porte. Au moins, mes tables seront repeintes..."