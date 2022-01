Kurt Engelen, militaire dans la marine, a connu Freddy Thielemans lorsqu’il avait 14 ans. "C’était à l’époque où j’étais à l’Athénée Adolphe Max, fin des années 70, j’étais en deuxième secondaire et Freddy était mon professeur de Néerlandais. C’était déjà un personnage hors du commun".

Élève dans un Athénée gérée de manière quasi militaire, Kurt explique que les cours avec Freddy, toujours en costume-cravate, étaient pourtant ceux les plus attendus. "Freddy, on aimait bien quand il arrivait en classe, car on considérait l’heure un peu plus relax. Sa méthode pour les langues était plus efficace finalement". Dès que Kurt croisait son professeur dans les couloirs, ce dernier s’amusait à leur poser des questions dans une autre langue. "Freddy ne devait pas écrire les choses au tableaux, il faisait des des caricatures, c’était quelqu’un qui avait un don pour le dessin et il arrivait à caricaturer et à transmettre le message comme ça".

Kurt fait ensuite des études à Bruxelles et recroise son ancien professeur, alors échevin de la Ville de Bruxelles. "J’étais dans le comité étudiant de mon école à l’époque, et quand il fallait une autorisation pour organiser le bal masqué, c’était chez lui qui fallait aller. Dès que Freddy me voyait arriver je savais que c’était sans problème", se rappelle-t-il.

Il a ensuite eu l’occasion de leur revoir plusieurs fois au cours de sa carrière. "Il me disait : ’Si tu fais de la politique et je te le conseille ne le fais pas forcément dans mon parti à moi‘. Il avait une étonnante ouverture d’esprit". C’est avec émotion que Kurt a appris son décès ce dimanche matin : "Je me souviens encore qu’il y’a 10 ans, il portait encore le Meyboom, c’était un bon vivant ".

"Il portait un long trenchcoat beige et saluait toujours les passants"

Viviane De Leener a habité à Laeken de 1992 à 1996, rue Princesse Clémentine. "Je n'ai fait que le croiser rue Stéphanie...Il portait très souvent un long trenchcoat beige et il saluait toujours les passants. Un soir ou deux par semaine, il allait boire "un verre" à la Sole D'Italia pour se mettre à la disposition des gens qui voulaient lui exposer leur problème. Personnellement, je n'ai jamais eu de contact direct avec lui, mais mon mari qui y allait parfois et donc côtoyé l'a toujours décrit comme quelqu'un de très accessible".

"Un type charmant, très cultivé et parfait bilingue"

Arnaud De La Croix se souvient d’une conférence qu’il avait donné sur la bande dessinée. "C’était avec mon ami l'écrivain Frank Andriat, dans l'auditorium des Riches-Claires, après quoi Freddy nous avait invités à déjeuner, en compagnie du scénariste Jean Van Hamme et son épouse. J'ai découvert un type charmant, très cultivé et parfait bilingue".