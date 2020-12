Avec les multiples confinements, l'arrêt soudain de la vie sociale et le stress plus que présent, ces moments de retrouvailles et de relâchement auraient été les bienvenus. Bien que le frein de la propagation du virus soit intimement lié au respect strict des mesures prises, beaucoup de belges ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et leur envie de braver l'interdit. Les bruxellois se montrent quand même prudents.

La bulle sociale sera respectée et les fêtes se feront en petit comité, avec la famille proche. La découverte de Zoom ou Skype pour certains permettra de porter un toast à distance et de même déballer les cadeaux. Et pour ceux qui souhaitent quand même retrouver leurs familles, des balades dans la nature sont prévues. L'espoir d'un retour à la normale reste la principale motivation du courage et des efforts fournis. Les fêtes de Noël cette année seront particulières, mais si respect des mesures il y a, au plus les chances d'avoir un Noël 2021 magique seront nombreuses.