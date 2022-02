“J’ai rêvé que tous les ans je plantais un arbre en compagnie de vrais amis…” Quelques mots sur le faire-part proposé à ceux venus rendre hommage à Freddy Thielemans.

Ils ne l’ont pas rêvé eux. Jean, dit Jean Tranquille et Roger, avec leur blouson rouge floqué Buumdroegers sont respectivement président et trésorier de l’association des Compagnons de Saint-Laurent qui organise la plantation du Meyboom. Ils sont venus saluer leur ami à l’hôtel de ville.

“On dit toujours qu’il se mettait devant pour porter l’arbre pour être sur les photos et parce que l’arbre était plus lourd derrière. Mais c’est faux, il est plus lourd devant et lui se mettait là pour aider, avec sa carrure.”

“C’est une grande perte”

Freddy Thielemans est entré en 1992 au Meyboom. “Je me rappelle son premier. Il était encore échevin à l’époque. On était en bleu avant.” Tous saluent l’engagement de l’ancien bourgmestre pour le folklore et surtout pour le Meyboom.

Angelo, président de l’ordre de la moustache bruxelloise, se souvient : “Avant, je tenais le café Léopold à Saint-Josse, parfois il passait boire un verre de rouge. Ma femme lui disait “tu es tout seul ?” et lui “Non, avec mon chauffeur.” Du coup, on invitait le chauffeur qui buvait son coca”.

“Jovial, aimable et aimé”, Freddy Thielemans laisse à Angelo des centaines des souvenirs : “il parlait six langues, il était dans les foules, même de touristes. On n’en aura plus des comme lui. Le nouveau [Philippe Close, NdlR] est bien. Il défend aussi le Folklore mais il n’aura jamais l’élan de Freddy”.

Le cercueil de l’ancien bourgmestre est exposé dans l’hôtel de ville de Bruxelles. Le hall sera ouvert ce vendredi entre 14h et 19h. Samedi, à 10h, le cortège funéraire partira de Grand-Place pour se rendre au crématorium intercommunal de Bruxelles (à Uccle) où les funérailles commenceront à 11h.