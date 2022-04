La fine et froide pluie du lundi matin donne presque un air dramatique à la scène. Le camion-grue soulève les containers préfabriqués à quelques mètres de haut avant de les poser sur son plateau, direction Beringen, dans le Limbourg, et l’usine Algeco. Ci-gîsait l’un des premiers bastions de la lutte contre la pandémie : le centre de testing et de vaccination Merode, à l'entrée du parc du Cinquantenaire. Ouvert le 2 octobre 2020, le centre de testing contre le Covid a, comme presque tous les autres, fermé ses portes. Attention aux conclusions hâtives, le Covid n’est plus au centre des débats, mais la commissaire Corona au sein de la Cocom, Inge Neven recommande de “rester vigilant”.