Le Groupe MR du Parlement bruxellois demande de prendre des mesures complémentaires pour soutenir les entreprises et les indépendants qui connaissent une baisse importante de leur chiffre d’affaires mais qui ne remplissent pas les critères pour pouvoir bénéficier de la prime régionale.

Plus d’un mois après le début du confinement, le Groupe MR du Parlement bruxellois demande au Gouvernement bruxellois de prendre des mesures complémentaires pour soutenir les entreprises et les indépendants qui connaissent une baisse importante de leur chiffre d’affaires mais qui ne remplissent pas les critères pour pouvoir bénéficier de la prime régionale.

"Nous plaidons également pour une aide plus ciblée et moins arbitraire que la prime unique qui tiendrait compte des pertes réelles, à l’instar de la prime corona mise sur pied en Flandre. Cette prime de 3.000 euros est octroyée aux entreprises qui enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 60%", explique Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR au parlement bruxellois. "La prime unique a permis de soulager une série de secteurs pénalisés par la fermeture obligatoire, mais on reçoit beaucoup d’appels au secours des oubliés, ceux qui ne bénéficient pas de la prime mais qui enregistrent néanmoins une baisse record de leurs activités et de leurs recettes. C’est le cas par exemple de certaines librairies ou encore de certains praticiens, notamment dans le secteur de la santé, comme les kinés. On constate que les centres médicaux comptent parmi les grands oubliés des mesures de soutien régionales."

Selon la députée Clémentine Barzin, certains praticiens font face à la baisse brutale de leurs activités de 0 à 30% ne sont plus en capacité de payer les différents frais liés à leur profession, comme la location des modules. "Aux charges locatives, s’ajoutent les charges quotidiennes des centres qui restent ouverts : gaz, électricité, téléphone, internet ainsi que le personnel administratif et le personnel de nettoyage, qui intervient plus régulièrement. En sus, ces centres ont dû eux aussi s’équiper en urgence face à la crise pour protéger leur personnel soignant et leurs patients. Suite aux échanges que nous avons eus avec des acteurs issus de différents secteurs, on constate que la prime régionale ne suffira pas. Il y a encore les indépendants du secteur de la construction, dont l’activité est considérablement diminuée par manque de matériaux disponibles, qu’il faut aussi soutenir. Aucune mesure n’est par ailleurs encore annoncée concernant les entreprises de plus de 50 équivalents temps plein", fustige la libérale.

Enfin, les libéraux enjoignent également le Gouvernement bruxellois à s’inspirer des mesures prises par la Région wallonne pour booster le e-commerce en cette période de confinement. "Même si cela ne permet pas de compenser intégralement les pertes de revenus, le passage à l’e-commerce peut permettre à certains commerces d’amortir leurs pertes. La Région wallonne a annoncé que l’offre de formation en matière d’e-commerce serait amplifiée ces prochains jours", concluent-ils.