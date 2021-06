Dix unités de cogénération ont été inaugurées mardi en fin de matinée à l’intérieur du dernier étage de dix tours de la Cité Modèle, située chaussée Romaine à Laeken. Il est prévu d’en installer quatre autres lors de la rénovation des tours d’ici à deux à trois ans. La Cité Modèle compte 21 tours, accueillant près de 2 000 personnes dans environ 1 400 logements sociaux gérés par le Foyer laekenois. Depuis deux semaines, dix d’entre elles sont équipées d’une unité de cogénération.

Cette production combinée de chaleur et d’électricité va générer une économie de quelque 120 000 euros par an sur la facture de chauffage et d’électricité et une réduction de taux de CO2 de près de 13 %, par rapport aux émissions de CO2 d’une production classique. Et une diminution de 15 % des charges des occupants des immeubles à appartements.

La puissance thermique de 735 kW et la puissance électrique de 294 kW dégagées en continu par les 14 unités de cogénération pendant leurs heures de fonctionnement correspondent à la production d’énergie de 7 770 panneaux solaires.