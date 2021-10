Dès janvier prochain, les cimetières de Bruxelles et de Laeken pourront inhumer plus de 800 urnes biodégradables, a annoncé jeudi l'échevine des espaces verts de la Ville de Bruxelles, Zoubida Jellab. À partir du 1er janvier 2022, le cimetière de Bruxelles aura ainsi la capacité d'inhumer 500 urnes biodégradables et le cimetière de Laeken, 308.

Selon l'échevine, l'urne biodégradable est une urne de bois ou de carton qui sera inhumée devant un massif de fleurs et d'arbustes. Cette alternative innovante au cercueil ou à l'urne classique présente différents avantages: réduction de CO2, amélioration esthétique et paysagère, amélioration de la biodiversité.

Qui dit nouvel espace vert, dit aussi nouvelles sources de nourritures et de refuges pour la faune, et notamment pour les insectes pollinisateurs. La biodiversité est ainsi favorisée.

Réalisée en bois ou en papier, voire en autre matière, une urne biodégradable, pollue moins les sols et permet une réduction de la production de CO2. Une construction d'un cavurne ou columbarium est évitée, le transport est réduit, et l'énergie requise à la réalisation de l'urne est bien moindre par rapport à une urne métallique ou en pierre naturelle. La place destinée à l'inhumation est réduite, ce qui augmente l'aménagement vert au détriment d'une pierre tombale qui se désagrège au cours du temps et qui finit souvent en désuétude après le délai de concession. La charge d'entretien disparaît ainsi pour la famille.

Une plaquette sera fournie par la Ville de Bruxelles pour que la famille en deuil puisse apposer le nom du défunt avec les dates de début et de fin de vie. Cette plaquette sera fixée sur le pupitre de la borne en acier corten.