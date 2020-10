À la suite d'une réunion de la cellule de crise bruxelloise, de nouvelles mesures ont été adoptées afin de tenter d'endiguer la progression du virus dans la région.



En plus d'un couvre-feu et du retour du port obligatoire du masque sur l'ensemble du territoire bruxellois, le domaine de la culture va être mis à l'arrêt à Bruxelles. En effet, les cinémas, théâtres, musées, salles d'exposition et autres centres culturels doivent fermer leurs portes à Bruxelles à partir du lundi 26 octobre.



C'est un choix qui tranche avec celui du comité de concertation de ce vendredi 23 octobre. En effet, il avait alors été décidé de prendre des mesures plus strictes pour la culture, sans pour autant fermer les musées, théâtres, etc. Mais la situation sanitaire à Bruxelles a poussé le gouvernement de la capitale à aller plus loin que ce qui avait été décidé à l'échelle nationale.