Le public est également interdit dans les salles fermées.

Outre la fermeture des bars et des cafés, la consommation d’alcool dans l’espace public est interdite sur tout le territoire régional. Les salles des fêtes doivent également fermer leurs portes. "On remarque que certaines personnes continuent à organiser des mariages et des fêtes dans des salles fermées. Au vu de la situation actuelle, ce n’est plus possible", explique le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo).