Ce lundi matin, on comptait presque autant d’ouvriers que de clients dans la rue Wayez, véritable artère commerçante de la commune d’Anderlecht. En octobre dernier, un grand chantier de réaménagement a débuté sur cette rue : travaux au niveau des égouts, de l’eau, des rails de tram, réfection des trottoirs… Bref, un lifting complet qui implique de facto de lourdes interventions et l’interruption du tram 81 jusqu’en août 2022.

Dans son magasin de bijoux, Fethe a le moral dans les chaussettes avec "ces travaux qui n’en finissent pas". "Ça ne va pas bien, dit-il sans détour. On perd plus de la moitié des clients. On ne prépare même pas Noël, car personne ne vient et il faut limiter les frais. Si ça continue, la plupart des commerçants vont partir… nous en premier."

