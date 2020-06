Les stigmates des incidents survenus dimanche soir sont encore bien visibles

Les stigmates des incidents survenus dimanche soir dans le quartier Matonge, à Ixelles, étaient encore bien visibles ce lundi. Les entreprises de vitrage étaient à pied d’oeuvre devant de nombreux commerces pour rafistoler les vitrines démolies par les casseurs.

Pour rappel, les incidents sont survenus après la manifestation statique qui s’est tenue devant le Palais de Justice en hommage à George Floyd, abattu par les policiers à Minneapolis.

"Je suis déçue et choquée", explique Giovanna, vendeuse dans la boutique Jipex. "Déçue, car sur les vidéos qui circulent, on constate clairement qu’il n’y avait pas de policiers pour encadrer le mouvement. Les jeunes ont agi en toute impunité et ont saccagé de nombreux commerces, dont la bijouterie Venizi qui a été complètement pillée."

(...)