Depuis hier, la police passe régulièrement pour verbaliser les contrevenants.

Le président du comité de quartier rue Saint-Lambert, sur le territoire de la commune éponyme, Geert van Waeg dénonçait, ce matin, les effets pervers de la fermeture des ponts donnant accès à la promenade verte. "Alors que des villes comme Berlin ou Bogota stimulent les transports actifs pour contrer coronavirus, Bruxelles ferme ses ponts et passerelles donnant accès la promenade verte", explique-t-il.

"Du coup, les gens se retrouvent nombreux sur les escaliers menant à cette promenade aménagée sur les anciennes voies de chemin de fer. Avenue de Tervueren, ils doivent aussi traverser sept voies de circulation et deux voies de tramway, sans passage piétons." Appuyé par de nombreuses photos prises par ses soins, Geert van Waeg constate que promeneurs et cyclistes respectent les mesures de distanciation sociale une fois sur la promenade verte, alors que c'est impossible dans les escaliers. Il demande la réouverture des accès.

© DR



Ce que ne fera pas Bruxelles-Environnement (BE). Semaine passée, BE avait fermé les accès afin d'éviter que les Bruxellois et cyclistes ne se promènent trop loin de leur lieu de résidence. "La promenade verte ne fait que trois mètres de large. Il y avait énormément de gens, qui se croisaient sans respecter la distanciation sociale. Nous avons été interpellés par les riverains et les trois bourgmestres concernés", rappelle Bruxelles-Environnement.

Bruxelles-Environnement a même envisagé de fermer la promenade verte. Une idée rapidement classée car trop complexe à mettre en oeuvre. Du coup, il a été décidé de fermer les cinq passerelles, transformant la promenade en six espaces verts de proximité. "Nous observons toujours quelques difficultés, mais à la marge", constate Bruxelles-Environnement. "Elles sont néanmoins infiniment inférieures à ce qu’on a pu observer au début."

Les cyclistes constituent un autre souci. "Il y en avait énormément. Alors nous avons décidé d’interdire aux vélos. Des panneaux ont été installés." La police passe d'ailleurs régulièrement sur la promenade verte pour verbaliser si nécessaire.

© BAUWERAERTS DIDIER