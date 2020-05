La Ville de Bruxelles proposera ce service sera à tous les commerces du quartier et envisage de répliquer l'expérience dans d'autres quartiers.

L'optimisation du tri et de la gestion des déchets de deux commerces alimentaires du quartier Stalingrad-Lemonnier et de l'association Anneessens 25 a permis de ne pas déposer en rue l'équivalent de 1.302 sacs roses pour le tout venant de 80 litres depuis le lancement de ce projet-pilote le 9 mars dernier, a annoncé jeudi la Ville de Bruxelles, qui porte cette initiative avec l'association des commerçants Stalem et l'organisation pour une économie durable Groupe One. Ce projet sera élargi à une dizaine de commerçants volontaires au fur et à mesure du déconfinement.

Cette expérience menée pendant le confinement auprès de trois acteurs a permis de mieux valoriser 359 sacs de 80 litres (308 sacs de tout venant et 51 sacs pour plastiques), 240 bacs de 30 litres de matière organique, 88 m3 de papier carton et 676 cageots en bois ou en plastique. Ce sont également 32 caisses invendues de nourriture consommable qui ont pu être redistribuées auprès de restaurants sociaux du quartier.

"Les commerçants sont accompagnés d'un coach de Groupe One dans l'objectif d'optimiser le tri dans les commerces en utilisant différents contenants pratiques pour les commerces (bacs , seaux, sacs,)", explique le président de l'association des commerçants Stalem M. Layachi. Environ 70 heures de formation et d'accompagnement au tri ont ainsi été données entre la fin janvier et le début du confinement.

"Les déchets sont récupérés à vélo et regroupés dans un centre logistique urbain", précise l'échevine de la Propreté publique à la Ville de Bruxelles, Zoubida Jellab. "Cela permet de rendre le quartier plus propre, de désencombrer les rues des nombreux sacs-poubelles".

Cette optimisation de la gestion des déchets revalorise notamment déjà les cageots en bois. Cette première expérience permet d'envisager d'autres pistes, comme par exemple la réutilisation des bidons d'huile et des cageots en plastique. Si les évaluations sont positives au fil du développement du projet, l'échevine avance que ce service sera proposé à tous les commerces du quartier. Elle estime qu'il serait intéressant de répliquer l'expérience dans d'autres quartiers.