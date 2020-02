La scène est typique et connue des autorités depuis longtemps. Un habitant de la périphérie qui est de passage à Bruxelles y dépose discrètement ses déchets ménagers afin de ne pas payer le prix plein de son sac, plus cher chez lui qu’en région bruxelloise.

À Bruxelles, un sac blanc de 30 litres coûte 10 centimes, contre 1,25 euro dans certaines villes de Flandre. Ainsi, de nombreux habitants de la périphérie bruxelloise achètent leurs sacs dans la capitale avant de les déposer dans certaines communes comme Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe ou encore Bruxelles-Ville. En juin dernier, 247 dossiers avaient déjà été ouverts par l’Agence Bruxelles Propreté (ABP) pour importation de déchets.

"Nous contrôlons 500 sacs blancs par jour depuis juin 2010", explique Etienne Cornesse, porte-parole de l’ABP. "Ces contrôles nous permettent de mettre la main sur ces importateurs de déchets venant des périphéries. Mais il est impossible de quantifier combien de déchets sont importés chaque jour à Bruxelles." Évidemment, les personnes qui déposent illégalement leurs sacs-poubelle sur le sol bruxellois cherchent l’anonymat. Pour ce faire, ils déposent généralement leurs déchets la nuit et les jours des récoltes de déchets, afin de ne pas attirer l’attention.

Concernant la contravention liée à cette infraction, elle se divise en deux volets. L’agence demande les frais d’enlèvement et de traitement des déchets, soit 75 € si le sac ne contient que des déchets ménagers et pas de verre ou d’objets interdits à la collecte et 150 € dans le cas contraire. Ensuite, l’amende peut s’élever à des montants variables, se situant entre 50 € et 62 500 €.

À Berchem-Sainte-Agathe, 180 infractions concernant des mauvais sacs-poubelle et des dépôts clandestins ont été interceptés grâce aux caméras de surveillance, entre octobre 2018 et avril 2019. Parmi les contrevenants, 37 % viennent d’autres régions, dont 36 % de la région flamande. "Nous avons une caméra mobile que nous déplaçons toutes les semaines. Elle nous permet d’identifier les plaques des contrevenants qui viennent, par exemple, déposer leurs encombrants dans nos rues. Nous avons installé ces dispositifs en 2018 et depuis, cela a tout de même fortement diminué", explique Chibani Sahid (CDH), échevin de la Propreté publique.

À Bruxelles-Ville, l’échevine de la même compétence Zoubida Jellab (Ecolo) a augmenté les sanctions administratives pour contrer ce phénomène. "C’est une réalité : on se retrouve avec énormément de déchets de la région flamande. Cela a un coût pour la Région qui paye la collecte des sacs mais aussi pour la commune car il y a aussi beaucoup de dépôts clandestins qui viennent d’en dehors de Bruxelles." Aujourd’hui, un dépôt clandestin coûtera 500 euros par m3 au contrevenant. Et cela peut aller jusqu’à 1 000 euros pour les déchets de chantier.Mathilde de Kerchove