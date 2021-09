Une petite fille est sur les épaules de son papa et regarde le géant de la Compagnie Sonnette danser sur la passerelle. Habitante dans le quartier et au première loge lors de son arrivée au printemps, elle a attendu tout l'été l'ouverture des deux passerelles cyclo-piétonnes.

Ça y est, ces deux passerelles qui relie Molenbeek-Saint-Jean à la ville de Bruxelles ont été inaugurées ce samedi et sont ouvertes au public. L'inauguration a eu lieu samedi après-midi sous un soleil d'été et dans une ambiance de fête. Musique, artistes de rue dont un impressionant gorille violet, bulles de savon... Plus de 80 artistes ont été mobilisés pour l'événement.



Karine Lalieux (PS) ministre des pensions et de l'intégration sociale en charge de Beliris, Elke Van den Brandt (Ecolo), ministre bruxelloise de la mobilité, Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek et Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles-ville, ont tous les quatre coupé le ruban noir-jaune-rouge.

"Ces passerelles prouvent que lorsque nos administrations, qu'elles soient fédérales, régionales ou communales, travaillent ensemble c'est pour rapprocher nos concitoyens", précise lors de l'inauguration le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close. "Ces passerelles sont des ponts entre les quartiers et les gens, précise Karine Lalieux. Le canal est souvent vu comme une rupture. Là il y a un lien".

Après l'inauguration de la première passerelle au niveau du métro Comte de Flandre, le cortège festif s'est dirigé vers la seconde passerelle en face du musée Mima où un deuxième ruban a également été découpé sur la passerelle. Un spectacle et des animations ont suivi jusqu'à 18 heures.

© DEMOULIN BERNARD

"Cela fait deux mois qu'on attend l'ouverture, raconte Françoise la maman de Aya et Arwenn qui était sur les épaules de son papa. Les filles ont assité à l'arrivée des passerelles par bateau et depuis, tous les jours, elles nous demandaient quand est-ce qu'elles allaient pouvoir passer dessus. Nous habitons le quartier et nous n'avons pas de voiture alors pour nous ces passerelles, c'est bien. Nous sommes heureux. Chaque avancée vers plus de mobilité douce est bonne".

En revanche, cette mère de famille est un peu critique envers la continuité de la piste cyclable : "Je pensais qu'on allait pouvoir aller à l'école à vélo mais de l'autre côté, il n'y a rien qui relie la passerelle à la ville de Bruxelles et au quartier de leur école, l'autre côté de la rive. Pour les piétons ces passerelles sont très bien mais pour les vélos ce n'est pas encore l'idéal. Mes filles apprennent à faire du vélo le long du canal et cela reste encore trop dangereux pour elles. Le passage pour les piétons et les cyclistes le long du canal est trop étroit pour tous les usagers".

Beaucoup de personnes sont venues assister à l'ouverture des passerelles ce samedi. Des familles, des cyclistes en balade, des riverains mais aussi des personnes qui ont suivi ce chantier. C'est le cas de Eve : "Je travaille à Beliris et nous avons l'habitude de venir fêter la fin d'un chantier des collègues. Puis vivant à Bruxelles, je connais l'importance de ces ponts. Le canal est souvent vu comme une barrière urbaine. On peut enfin passer au dessus de la barrière".

Joori Goorickx est contrôleur de chantier pour Beliris. Il a veillé au bon déroulement des opérations sur ce chantier. "j'ai contrôlé et vérifié que tout était correct. Je suis très fier d'être là aujourd'hui", raconte-t-il. Toute sa famille est venue à l'inauguration. "On est venu exprès voir la fin des travaux, le travail de Joori.", raconte Jean, le mari de la tante de Joori.

Maxime, sur son vélo, est là par hasard. "Nous avons entendu de la musique alors nous sommes venus voir. Ces passerelles pour les cyclistes c'est plus agréable. Ce n'est pas toujours évident de traverser les ponts avec les voitures qui ne font pas attention aux vélos. Là c'est un vrai plus !"

Sur le parcours du cortège, Nora et sa famille observent. "Je crois que ces passerelles c'étaient une demande de plus de 20 ans. Elles rejoignent une commune à l'autre, c'est bien. Nous habitons Laeken et nous sommes concernés. C'est pour ça que nous sommes venus. En puis c'est la fête".

Des noms de baptêmes féministes et symboliques

Les deux passerelles ont été inaugurés ce samedi après-midi. Leurs noms, sélectionnés par les citoyens, ont également été dévoilés. La première passerelle porte le nom de l’actuelle directrice du Foyer de Molenbeek qui œuvre depuis 30 ans à l’intégration des femmes de Molenbeek, Loredana Marchi. "Je dédie ce nom à tous les travailleurs sociaux. C’est une reconnaissance de notre travail. Ces passerelles symbolisent notre action qui est de créer des ponts entre les cultures et les communautés", explique la directrice du Foyer. Catherine Moureaux salue son engagement au micro : "C'est une femme exceptionnelle. Son travail mais je devrais dire son combat est l'intégration et l'émancipation des femmes. Elle a une vue globale et agit au niveau local de la meilleure manière qu'il soit. Merci".

La seconde passerelle, côté Porte de Ninove porte le nom de Fatima mernissi, sociologue et écrivaine marocaine décédée en 2015 qui a consacré sa vie à la réflexion féministe et aux libertés des femmes maghrébines.

"Ces deux femmes ont dédié leur temps à la suppression de barrières et à l’élargissement de l’horizon des femmes : tout un symbole pour ces nouvelles liaisons entre les deux communes", analysent les deux bourgmestres.