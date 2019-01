Reconduit à la tête de l’une des plus grandes communes du pays, Eric Tomas, 70 ans, entame son deuxième -et dernier- mandat, au sein d’une alliance PS-SP.A-CDH, Ecolo-Groen et DéFi. Sécurité, propreté, urbanisme : il détaille, pour La DH, les grandes priorités de cette législature.