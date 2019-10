Les drones bruxellois ont mené 187 missions depuis le mois de septembre 2018. L'escouade va s'agrandir rapidement.

La première mission des drones bruxellois a eu lieu voici un peu plus d'un an, à l'occasion du match de football opposant le RSCA à l'Antwerp. 14 mois plus tard, la drone team de la police fédérale a sorti ses cinq engins à 187 reprises. Ces missions vont de la recherche de personnes disparues à la surveillance d'une manifestation (celles sur le climat entre autres) en passant par l'inspection d'un site après un incendie - c'est ainsi que le drone a pu déterminer le départ de feu lors de l'incendie survenu voici quelques semaines à Auderghem -, les contrôles routiers, un gros crash, une catastrophe naturelle, un sommet européen ou, encore, un grand procès, certains grands événements tels le feu d'artifice de la saint Sylvestre ou les 20 km de Bruxelles.

"Nous avions été un peu chahutés lorsque nous avions annoncé l'achat de drones pour la police fédérale", se rappelle le ministre-président Rudi Vervoort. "Nombreux avaient taxé ce projet de gadget. Aujourd'hui, on voit que ces drones rendent de multiples services. Ces drones servent également à assurer la sécurité des forces de police et des pompiers", en intervenant par exemple en amont d'une arrestation délicate ou en se rendant sur un site rendu inaccessible à cause de dégagements de produits toxiques ou chimiques.

La Région bruxelloise a déjà acquis plusieurs drones, certains destinés à un usage externe, d'autres pouvant se mouvoir dans des endroits confinés, en intérieur. Ces drones que l'on peut qualifier d'intervention sont reliés à des montres portées par les équipes d'intervention. Elles voient donc en temps réel ce qui se passe à quelques mètres devant eux (voir les vidéos). La Région bruxelloise, via Bruxelles Prévention et Sécurité, alloue 200 000 euros par an à cette escouade de drones. De nouveaux drones seront acquis ces prochains mois, dont des engins immersifs, pour des missions indoor.

Les drones de la Région bruxelloise sont gérés par une équipe de la police fédérale spécialement formée pour l'occasion. Les six zones de police bruxelloises peuvent déjà faire appel à cette équipe. Elles l'ont fait à 106 reprises depuis septembre 2018. Bientôt, les pompiers bruxellois pourront eux aussi en faire usage.