Nouvelles classes, garderie et réfectoire pour deux écoles de Jette. Le permis d’urbanisme pour la reconstruction de l’école Petits Ballons et la construction de nouveaux bâtiments pour l’école Poelbos a été délivré par la Région annonce Pascal Smet, secrétaire d’état en charge de l’Urbanisme

« Ce permis d’urbanisme vient couronner le projet qualitatif et contemporain porté par la commune de Jette visant à offrir aux enfants un environnement plus sain et plus vert. Ces nouveaux bâtiments offriront plus de place à la lumière et ont été conçu dans un optique d’économie d’énergie » a déclaré Pascal Smet, Secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.

« Après de nombreux rebondissements la commune de Jette se réjouit du déblocage de ce délicat dossier de rénovation et de construction d’écoles sur un site classé. Un projet destiné à offrir aux plus jeunes génération des conditions d’apprentissage optimales » a déclaré de Bourgmestre de Jette Hervé Doyen.

Ainsi, l’école des Petits Ballons (école maternelle francophone) sera reconstruite afin de créer 8 classes maternelles, une garderie, un réfectoire. Tandis que pour l’école du Poelbos un nouveau bâtiment sera construit pour 8 classes maternelles, 2 classes primaires, une garderie et un réfectoire. Il est à noter qu’une salle de sport commune aux deux institutions a été conçue. A l’occasion de ce projet les abords du Poelbos seront eux aussi réaménagés.