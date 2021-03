52 ans d’activisme à Bruxelles et zéro euro de subside régional... Voici le sort réservé à L’Atelier de recherche et d’actions urbaines (Arau). Depuis des décennies, cette ASBL créée bien avant la naissance de la région bruxelloise analyse l’évolution de la région-capitale, organise des visites guidées, anime une école urbaine, défend des positions urbanistiques aujourd’hui relayées par les autorités publiques. Ainsi, l’Arau fut le premier à défendre la démolition des viaducs et infrastructures routières pénétrant Bruxelles, plaide depuis longtemps pour la prise en compte des pollutions comme socle des politiques d’environnement urbain, etc. Depuis un demi-siècle, l'Arau travaille sans apport d'argent public hormis un subside octroyé par la FWB dans le cadre de son école urbaine. L'association créée en 1969 demande que la liste de toutes les associations et projets subsidiés, avec les montants, soit publiée sur le site d'urban.brussels.