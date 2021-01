L'ancien dépôt de la Stib situé à la rue Rubens 95 à Schaerbeek connait depuis plusieurs années des occupations temporaires variées alliant un espace horeca à un marché bio qui a lieu chaque vendredi après-midi et samedi matin. Ce dernier réunit de nombreux producteurs locaux et continue d'attirer un public de fidèles depuis plusieurs années. Conscient du potentiel de ce bâtiment de 1500m², la commune de Schaerbeek avait relancé un appel à candidatures fin 2019 pour s’occuper de la gestion du bâtiment et y faire cohabiter des occupants issus de différents pôles. "Après quelques mois difficiles en 2020 notamment causés par la crise sanitaire, le gestionnaire Superlab semble être sur la bonne voie pour rendre ces « Ecuries van de Tram » un endroit de cohésion sociale où diverses activités se côtoieront quotidiennement", peut-on lire sur le communiqué.

L’échevine de la dynamisation économique, Lorraine de Fierlant (Liste du Bourgmestre), précise l'ambition de la commune pour le lieu : "Nous avons refixé le cap avec notre partenaire et allons établir un échéancier afin que tout le rez-de-chaussée soit occupé totalement rapidement et plus régulièrement, .

Une nouvelle réunion de travail et la création d’un comité d’accompagnement seront mis en place dans les prochains jours. En plus du marché bio et d'une nouvelle brasserie, d’autres acteurs qui correspondent au projet initial et qui seront approuvés par le comité d’accompagnement devraient s’y établir dans les prochains mois.