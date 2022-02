Ce soir, les rafales de vent pourront atteindre 80 km/h dans l'intérieur des terres et 90 km/ h à la mer en soirée, selon institut royal de météorologie qui a d'ailleurs placé le pays en alerte jaune pour les prochaines heures. Bruxelles Environnement annonce que dès ce soir, 18h00, les espaces verts régionaux ne seront plus accessibles. L'interdiction sera en principe levée jeudi matin à 08h00 après inspection des lieux.

Bruxelles Environnement recommande dès lors d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux et en particulier à proximité des arbres.

Les différents espaces verts seront à nouveau accessibles au public dès la fin de l'alerte et après inspection, nettoyage et sécurisation par les services compétents, précise encore Bruxelles Environnement.