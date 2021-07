Les rues du centre-ville de Bruxelles avaient triste mine, ce vendredi sur le temps de midi. En se promenant dans les rues adjacentes à la Grand-Place, l’on constate que de nombreuses tables demeurent vides. Les gérants d’établissements rencontrés semblaient résignés.

Du côté de la rue des Bouchers, les tables vides étaient plus nombreuses que celles remplies. Un triste constat, et la situation est des plus critiques, d’autant que Bruxelles redevient une zone rouge.

"Beaucoup de clients ont peur de revenir à cause du Covid. Certains refusent de s’installer à l’intérieur de peur d’être contaminés", explique Pablo Bekkouri, maître d’hôtel au restaurant Chez Léon, implanté dans le coeur de Bruxelles depuis 1893. "On perd énormément d’argent. Avant le Covid, on faisait 30.000 euros par jour. Désormais, on dépasse à peine les 10.000 euros quotidiens. Nous employons 60 de nos 120 employés. La moitié du personnel est en chômage économique. On n’est pas sûr de pouvoir tenir si la situation perdure jusqu’en décembre."

Il jette un regard acerbe sur l’évolution de la ville. "Le stationnement est de plus en plus compliqué, de nombreuses places sont supprimées sans être compensées, et notre clientèle bruxelloise et belge préfère dès lors aller manger ailleurs à Bruxelles, ou en périphérie", déplore Pablo Bekkouri.