Depuis plusieurs semaines, le soir quand la météo le permet, des individus se rassemblent sur le parking de la station Total à Ruisbroek : " Chaque matin quand on arrive sur le parking on voit des restes de bouteilles d’alcool et des déchets de plastiques. Des gens viennent et font la fête ", déplore une employée du Quick. Ces attroupements ont commencé au début du mois d’avril avec le retour du beau temps comme nous le confirme Pascal De Crem, porte-parole chez Total : " On a vu effectivement des gens se rassembler pour venir faire la fête. Ça allait d’une vingtaine de personnes à cinquante individus. ça varie selon les soirs. Il y a en a qui sont jeunes comme d’autres plus âgées, c’est vraiment hétéroclite comme population. "

