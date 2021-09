Au regard la situation sanitaire jugée "toujours très instable aujourd’hui particulièrement à Bruxelles, nous avons décidé de réétudier la situation et de réévaluer les nouvelles possibilités qui s’ouvraient dans l’espoir de pouvoir finalement revenir sur la décision initiale d’annulation", explique la commune. "Malheureusement, le flux de visiteurs lors des Médiévales (50.000 visiteurs sur 3 jours), les conditions d’accès à faire respecter (contrôles des cartes d’identité et du Covid Safe Ticket par du personnel agréé), la durée de l’événement (trois jours) et le budget disponible non extensible ont eu raison de nos derniers espoirs."

La commune de Forest a décidé d'annuler ses fêtes médiévales prévues cette année. D'ordinaire, elles se déroulent chaque année à la fin du mois de septembre. La commune avait déjà décidé d'annuler cette édition 2021 en avril dernier, puis était revenue sur sa décision lorsque le Codeco avait annoncé son plan plein air, autorisant l’organisation d’événements accueillant jusqu’à 75.000 personnes en appliquant le Covid Safe Ticket.