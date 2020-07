Plus de 300 véhicules de forains circulent dans Bruxelles vendredi depuis 09h45 et provoquent d'importants embarras de circulation sur leur trajet, notamment sur la petite ceinture. Ils protestent contre les fermetures de foires et kermesses en raison de restrictions sanitaires, qu'ils jugent discriminantes.

Les forains se sont rassemblés sur le parking C du plateau du Heysel à Bruxelles à compter de 08h00. Ils ont pris le départ sur les avenues des Magnolias et Houba de Strooper et sont passés par la rue des Artistes, l'avenue du parc Royal, le square Jules de Trooz, l'allée Verte, le quai de Willebroeck. Ils se trouvent sur la petite ceinture depuis 11h00 environ, ce qui provoque d'importants ralentissements. "C'est un cortège de quelques kilomètres de long", souligne Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. "Les automobilistes aux alentours sont donc confrontés à un cortège impressionnant". Une fois le tour de la petite ceinture terminé, les forains retourneront à leur point de départ pour maximum 15h00 en passant par le boulevard du roi Albert II et le boulevard Simon Bolivar. La porte-parole de la Stib Françoise Ledune remarque que les voies empruntées par les véhicules des forains sont largement desservies par le métro: "La circulation en souterrain n'est pas du tout impactée. Par contre, le réseau de surface est fortement perturbé sur l'itinéraire (emprunté par les forains)". Il y a notamment eu des limitations sur les lignes le long du parcours. Les perturbations sont limitées aux environs de la manifestation. Il n'y a pas d'effet de contagion sur le reste du réseau.