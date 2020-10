En raison de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures prises par les autorités, les centres de formation de Bruxelles Formation seront fermés aux stagiaires dès mardi prochain, le 3 novembre, jusqu'au vendredi 20 novembre inclus. Les formations s'organiseront 100% à distance chaque fois que cela sera possible, a indiqué jeudi l'opérateur public bruxellois. Les formations et stages en entreprises sont quant à eux maintenus à condition que l'entreprise reste ouverte et que le respect des gestes barrières y soit garanti.

Les travailleurs de Bruxelles Formation privilégient déjà les modes de communication à distance pour répondre aux demandes d'informations/conseils individuels des usagers.

Le Call center 0800 555 66 reste également disponible gratuitement du lundi au vendredi de 08h30 à 17h15, pour toute information ou pour toute demande de rendez-vous avec l'un des conseillers en formation.

Bruxelles Formation tient à rappeler aux chercheurs d'emploi et aux personnes en chômage temporaire qui souhaitent suivre une formation, qu'ils ont la possibilité d'opter pour une formation en ligne de leur choix.

L'inscription ainsi que le suivi du dossier se feront 100% à distance. Pour en savoir plus sur les modalités d'accès et le catalogue des formations: www.bruxellesformation.brussels