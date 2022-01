Ce jeudi 6 janvier, c’est la fête chrétienne de l’Épiphanie et pour ceux dont l’estomac survit encore après les deux week-ends de fêtes, il rime avec la galette des rois.

Et oui, elle est de retour, la galette traditionnelle à la frangipane, à la pomme ou encore revisitée par certains boulangers. D’ailleurs, alors que ces derniers sortent à peine du rush de Noël et Nouvel An, ils sont à nouveau sollicités en ce début d’année pour satisfaire les gourmands.

Depuis dimanche 2 janvier, chez Charli, rue Sainte-Catherine dans le centre-ville, on peut trouver la fameuse galette des rois dans la vitrine. (...)