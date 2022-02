On voit fleurir sur les réseaux sociaux, et notamment sur les groupes citoyens, quantité de critiques quant à la propreté des artères de notre capitale. Afin d’"objectiver cette subjectivité", Ganshoren a fait réaliser une étude sur la perception de la propreté. Au total, 497 citoyens ont été interviewés à leur domicile par une boîte de sondage.

Les Ganshorenois ont attribué la note de 6,7/10 pour l’évaluation globale de l’état de propreté. "On va mener des actions et refaire le test dans deux ans. Cela permettra de faire ce que trop peu de niveaux de pouvoir font : une évaluation des politiques publiques", explique l’échevin Stéphane Obeid (MR), en charge de la Propreté et à l’initiative du projet. Un objectif pour la fin de la législature ? "Obtenir au moins 7/10. C’est un risque qu’on prend, car si on passe à 5 par exemple, il y aura une véritable remise en question", explique le premier échevin, qui élabore actuellement un "plan d’actions afin d’améliorer la propreté".

(...)