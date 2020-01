"Les soldes, ce n’est jamais la meilleure période en termes de vente."

peine la question posée, la réponse fuse, implacable. Dans sa boutique de robes de soirée, à Etterbeek, Marie sait que les semaines à venir ne seront pas très glorieuses. Et pour cause, elle estime que la période des soldes tombe plutôt mal. "Ça commence juste après les fêtes donc les gens ont déjà fait tous leurs cadeaux et n’ont plus de sous. D’autant plus que de nos jours, la Belgique reprend tous les concepts américains comme le Black Friday. Et puis c’est l’hiver donc on n’a pas envie de sortir, on se sent moche, on n’a pas le cœur à se pomponner. Forcément, moi avec mes robes de soirée, je ne suis pas dans la bonne saison." Une saison durant laquelle les consommateurs adoptent selon elle une attitude particulière. "Les gens sont dans une logique bizarre. Ils n’ont besoin de rien mais cherchent absolument les meilleures affaires et finissent par acheter pour acheter. Certains arrivent au magasin et demandent quand arrivent les démarques ‘- 70 %’ mais ça ne marche pas comme ça."