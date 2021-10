L’affaire a fait grand bruit, il y a un mois. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a présenté un projet de réforme du code pénal sexuel ayant, notamment, pour but de sortir la prostitution de la zone grisje en matière légale. En d’autres mots, les travailleuses et travailleurs du sexe pourraient bénéficier d’un statut qui leur serait propre. Le comité Alhambra - en plein cœur de Bruxelles - s’inquiète que ce projet ne soit une étape de plus vers la prostitution rue.