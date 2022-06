Encore une fusillade à Molenbeek. Encore une de trop, s’inquiètent les milieux politique et associatif locaux, aussi bien que les citoyens. "On pensait qu’avec la mort de Dion, il y a quelques semaines, ça calmerait les choses", explique Rachid, un éducateur qui travaille auprès des jeunes molenbeekois depuis plus de quinze ans. Mais ses espérances se sont éteintes au même moment que les balles sortaient des canons, samedi soir vers 19 h 45, rue de la Borne. Il se trouve justement qu’une école primaire est située dans la rue, ce qui inquiète l’éducateur, qui partage la même crainte que les mères de la quinzaine d’ados qu’il encadre. "Les mères ont peur. Peur que leur enfant se prenne une balle perdue. Le jour où un gosse ou une mère sera tué, ça va mettre un coup d’arrêt."

Rachid Barghouti, le porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS), se demandait justement, après la fusillade de lundi qui a fait un blessé, s’il faudrait en arriver là pour que la ministre de l’Intérieur ne renforce les effectifs de police.