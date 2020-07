Un hamburger et un verre cartonné, typique du fast food, barrés. Voilà le logo du collectif d'habitants qui se bat depuis le 1er juillet contre l'installation d'un établissement Mc Donald's à Tervuren.



La célèbre chaîne de restauration rapide est en contact avec la commune depuis le mois de décembre et a demandé un permis de construire pour installer l'un de ses restaurant, à proximité du célèbre musée royal de l'Afrique. Les habitants de cette commune frontalière de Bruxelles ont découvert le projet de la multinationale seulement le 1er juillet et se sont rapidement regroupés et dressés contre cette initiative. « Nous sommes environ entre 20 et 30 personnes dans le cœur du collectif, indique Pol Maclaine Pont, l'une des porte-parole. Nous voulons contester l'arrivée du McDo par la voie officielle ».



Une enquête publique est en cours et se termine ce vendredi 31 juillet. Les opposants n'ont donc plus que deux jours pour faire entendre leurs objections. Pour ce faire, il faut copier-coller (en néerlandais) les arguments cités et enregistrer sa plainte sur un site internet via sa carte ID .Le collectif tente de mobiliser le maximum de citoyens contre ce projet à travers notamment les réseaux sociaux.

Parmi les griefs des opposants, il y a la localisation choisie du fast food soit à proximité de six écoles (trois primaires et trois secondaires). « Des études démontrent que le fast food dans un rayon de 400m autour d'une école est fortement corrélé à une augmentation du surpoids », peut-on lire sur le site internet nietintervuren.be



«A la commune, on nous dit qu'aucune décision n'est prise pour le moment, précise la Pol Maclaine Pont. Ce n'est pas un oui, mais ce n'est pas un non non plus. Pour l'instant, la situation est compliquée, le bourgmestre va changer en août». L'actuel bourgmestre devient en effet gouverneur du Brabant-Flamand et son successeur prend ses fonctions début août. Le collectif souhaite prochainement rencontrer le nouveau bourgmestre afin de l'informer du refus de la population de voir ce géant américain s'installer dans leur ville qu'ils qualifient de « l'une des plus belles de Belgique ».



Le risque de voir leur ville défigurée est également l'un des arguments avancés par les opposants. « Comment peut-on envisager un bâtiment aux enseignes lumineuses à proximité du quartier historique du Musée d’Afrique, l’attraction touristique la plus importante de Tervuren ? », se demandent-ils. L'autre point noir de l'installation de ce célèbre fast-food est son effet sur la circulation. « Le trafic supplémentaire aggrave les problèmes existants dans cette zone, qui souffre déjà de nombreux embouteillages. Une circulation à pied ou à vélo plus intense mènera à des arrêts plus fréquents sur la N3 et des situations dangereuses avec le nombre d’enfants qui traversent », avance le collectif. Ce dernier met également en avant les nuisances environnementales et sonores qu’entraîneront le restaurant de burgers ainsi que son impact sur le commerce local. Les récriminations ne manquent pas. Une pétition qui réunit plus de 2700 signatures circule également sur les réseaux sociaux.



Le site créée par le collectifdes opposants ( https://www.nietintervuren.be/) explique en français, en néerlandais et en anglais la procédure à suivre pour déposer son objection.