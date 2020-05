Six hôpitaux bruxellois se sont ralliés au CHU Saint-Pierre pour proposer un outil gratuit d'auto-évaluation destiné aux personnes susceptibles d'être infectées par le Covid-19. Le patient peut s'auto-évaluer via un questionnaire simple pour savoir s'il présente des symptômes et s'il doit agir, avant de contacter un médecin et sans sortir de chez lui.

Les personnes qui pensent présenter les symptômes du Covid-19 peuvent compléter un court formulaire de dépistage disponible en ligne, sur les sites internet des hôpitaux bruxellois. Le patient recevra ensuite un email, qui lui recommandera si nécessaire de contacter son médecin généraliste ou le numéro d'appel d'urgence. Il pourra également localiser les hôpitaux les plus proches et, s'il n'a pas de généraliste, les médecins à proximité.

L'algorithme et le questionnaire s'alignent sur les recommandations des autorités. Ils ont été validés par l'infectiologue Yves Van Laethem, nouveau porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, et par le médecin-chef du CHU Saint-Pierre. L'application est disponible en français, néerlandais et anglais. Les données anonymisées pourraient être utilisées à des fins statistiques, mais les données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers.