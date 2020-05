Les consultations non urgentes sont à nouveau autorisées depuis ce lundi dans les hôpitaux, mais ces consultations ne pourront néanmoins pas encore reprendre dans les hôpitaux du réseau Iris à Bruxelles.

Le nombre de patients hospitalisés en raison du Covid-19 y est encore trop élevé. Le directeur général du groupe hospitalier souhaite avant tout que les cas de Covid-19 soient mieux répartis entre ses hôpitaux.

"Nous ne sommes pas en mesure de reprendre les consultations générales aujourd'hui", a déclaré lundi Etienne Wéry, directeur général des hôpitaux Iris. "Ce sera probablement pour le 11 mai, mais ce sera de manière très progressive car nous avons encore plus de 40% d'hospitalisations "Covid". Je souhaite avant tout une meilleure répartition des cas de Covid-19 avant d'entamer une reprise des activités non urgentes et nécessaires, hors Covid", a-t-il expliqué lundi.

"Malgré ma demande, relayée par la presse, le gouvernement préfère que chaque hôpital se débrouille seul", déplore-t-il.

Le réseau hospitalier Iris regroupe plusieurs hôpitaux publics bruxellois dont le CHU Brugmann, le CHU Saint-Pierre, les Hôpitaux Iris Sud, l'Hôpital des enfants Reine Fabiola et l'Institut Jules Bordet.