Le secteur hôtelier bruxellois commence à souffrir des conséquences du coronavirus, bien qu'aucune nouvelle contamination ne soit apparue en Belgique. La Brussels Hotels Association (BHA) a calculé que les établissements hôteliers accusaient un manque à gagner de 10 millions d'euros à cause des annulations.

Aucune nouvelle contamination n'a été confirmée en Belgique mais la panique se ressent depuis la propagation de l'épidémie en Italie et en Espagne. Le virus est en outre arrivé aux frontières, avec des cas répertoriés aux Pays-Bas et en France, notamment. Le coronavirus pèse dès lors sur le tourisme en Belgique et plus particulièrement sur la capitale. Les hôtels à Bruxelles et à l'aéroport de Zaventem accusent déjà un manque à gagner de 10 millions d'euros à cause des annulations, selon la BHA. En cause: les mesures prises par les grandes entreprises, qui restreignent les voyages. "Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui nous préoccupe est le ralentissement croissant de l'activité dans le secteur hôtelier", s'inquiète samedi Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire générale de la BHA. Le secteur souligne que la communication avec le fédéral à propos de l'épidémie de coronavirus se déroule de manière efficace mais appelle le gouvernement à prévoir des mesures de soutien ainsi qu'à réactiver le chômage temporaire pour le personnel en raison d'un cas de force majeur. La BHA représente 90% des hôtels bruxellois, pour un total de 15.000 chambres et 12.500 emplois.