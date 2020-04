Les hôtels bruxellois inquiets : "On ne peut pas demander au secteur hôtelier de s’endetter davantage" © Bauweraerts Bruxelles Mathieu Ladeveze

"C'est un secteur clé et la Région l'a compris en 2016 en reprenant la main sur la citytax et l'ouverture de stratégies avec le secteur. Quatre ans plus tard, dans la pire des situations on dirait que tout est à refaire...", déplore Rodolphe Van Weyenbergh.